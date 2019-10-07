موغيريني: لابد من إعطاء فرصة لعملية جنيف أن تبدأ من جديد وأن تبدأ مباحثات سورية يقودها السوريين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 13:14

موغيريني: لابد من إعطاء فرصة لعملية جنيف أن تبدأ من جديد وأن تبدأ مباحثات سورية يقودها السوريين (سبوتنيك)

منذ 30 mins 7 October، 2019
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