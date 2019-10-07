لافروف من بغداد: سنستمر في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد العسكري ومكافحة الارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 13:14

لافروف من بغداد: سنستمر في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد العسكري ومكافحة الارهاب

منذ 43 mins 7 October، 2019
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