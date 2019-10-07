لافروف من بغداد: سنستمر في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد العسكري ومكافحة الارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 13:14
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رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوجه بسحب وحدات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية
عبد المهدي: القوات الأمنية تسيطر على الموقف ونؤكّد عودة الاستقرار إلى العراق بعد رفع حظر التجوّل
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نحن نريد إسقاط الفساد وهناك مشاكل حقيقية لكنها تعالج في ظل الدولة وليس بالتخريب
الفياض: الحكومة تؤدي واجبها بالتعامل بجد وإخلاص لتحقيق الإصلاح وخارطة الطريق بذلك بيان المرجعية الدينية
الفياض: سيكون هناك قصاص رادع وعادل لمن أرادوا بالعراق سوءاً وشراً ونقول للأعداء إنّ ردنا سيكون قاسياً من خلال الدولة
الفياض: التحقيق سيثبت من يقف خلف حوادث القتل والعنف ولدينا أسماء ومعلومات سنعرضها في الوقت المناسب
الفياض: طريق كربلاء المقدسة مؤمنة بالكامل من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي لزيارة الأربعين
السفير الإيراني في بغداد يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ويؤكّد دعم طهران للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في العراق
سيرغي لافروف: سنستمر في تعميق التعاون مع العراق عسكرياً وعلى صعيد مكافحة الإرهاب
مسؤول أميركي: القوات الأميركية أخلت موقعي مراقبة بمدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سوريا وأبلغت قسد أنها لن تدافع عنها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: واشنطن ستسحب قواتها ونحن مصرون على تطهير منطقة شرق الفرات في أي لحظة
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: عازمون على حماية أمننا عبر تطهير سوريا من الإرهابيين
قسد: لن نتردد لحظة بالدفاع عن أنفسنا ضد العدوان التركي والقوات الأميركية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من الحدود التركية
الأمم المتحدة: نستعد للأسوأ إثر الإعلان عن عملية تركية وشيكة شمال سوريا وندعو لحماية المدنيين ونحذر من النزوح الكبير
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين
مصادر يمنية: أنباء عن إصابات جراء غارات عدة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منطقة قدم بمديرية الصفراء في صعدة
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي: الحركة حققت فوزاً لا غبار عليه في الانتخابات التشريعية ومن المكابرة إنكار ذلك
الغنوشي: نحن على أبواب مرحلة جديدة سنتشاور فيها مع الجميع وسندعم حكومة يوسف الشاهد لنستطيع تشكيل حكومة شراكة
الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال يفوز في الانتخابات النيابية من دون تحقيق الأغلبية في البرلمان
الداخلية الفرنسية ترفع درجات الحذر من الخطر الإرهابي من مرتفع إلى مرتفع للغاية بعد مقتل 4 شرطيين على يد زميل متطرف
4 قتلى و5 جرحى في إطلاق نار في مدينة كنساس وسط الولايات المتحدة الأميركية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
لافروف من بغداد: سنستمر في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد العسكري ومكافحة الارهاب
منذ 43 mins
7 October، 2019
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