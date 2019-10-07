الطقس غدا غائم مع ارتفاع بسيط بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم.



– الحالة العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بداية ارتفاعها على الجبال، ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح صباحا.

– الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم.

– الأربعاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية