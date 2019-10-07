الامام الخامنئي للرئيس السوري: الشعب خط أحمر

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن “الامام السيد علي الخامنئي أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد عن طريق اللواء سليماني أن الشعب هو خط أحمر بالنسبة للجمهورية الاسلامية”. ونشرت مجلة “مسير” التي يصدرها مكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي ، عدداً خاصاً تضمن حوارات غير منشورة حول دور الإمام الخامنئي في تعزيز جبهة المقاومة. وتضمن هذا العدد الخاص حوار مع السيد الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ، وكذلك شخصيات مثل مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ، إضافة إلى المساعد الأسبق لوزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان.

المصدر: وكاالة انباء فارس