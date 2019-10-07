قوى الأمن الداخلي: توقيف 84 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 10:38

قوى الأمن الداخلي: توقيف 84 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة واطلاق نار

منذ 1 ساعة 7 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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