الأمن العام: توقيف 12 شخصا خلال أسبوع بتهم ارتكاب أفعال جرمية

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26/09/2019 لغاية 01/10/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.

– شخص واحد بجرم انتحال هوية الغير .

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم تهريب الادوية وممارسة اعمال التمريض بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا الى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام