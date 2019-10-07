الأمن العام: توقيف 12 شخصا خلال أسبوع بتهم ارتكاب أفعال جرمية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 10:38

الأمن العام: توقيف 12 شخصا خلال أسبوع بتهم ارتكاب أفعال جرمية

منذ 1 ساعة 7 October، 2019
الامن العام
لبنان

اعلنت المديرية العامة للأمن العام  في بيان ان ” الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26/09/2019 لغاية 01/10/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

–   سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

–   شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.

–   شخص واحد بجرم انتحال هوية الغير .

–   شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية.

–   شخص واحد بجرم تهريب الادوية وممارسة اعمال التمريض بطريقة غير شرعية.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا الى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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