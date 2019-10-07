قوى الأمن الداخلي: 1188 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 10:38

قوى الأمن الداخلي: 1188 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 1 ساعة 7 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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