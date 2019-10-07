دراسة تكشف تأثير خطير لـ “الكذب الأبيض” على الأطفال في المستقبل

كشفت دراسة تأثير استخدام الآباء والأمهات للكذبات الصغيرة التي نسميها “الكذبات البيضاء” على سلوك الأطفال بعد البلوغ.

الدراسة أكدت وجود انعاكسات خطيرة يكمن أن تؤدي إلى عدم تكيف الأطفال اجتماعيا بعد البلوغ مع المشكلات التي يتعرضون لها.

الآباء يستخدمون كلمات مثل “إذا لم تفعل كذا، سأتصل بالشرطة أو سأرميك في المحيط ليأكلك السمك”، وغالبا ما يمتثل الأطفال على المدى القصير لهذه الكلمات.

محاولة الآباء والأمهات حمل الأطفال على التصرف الصحيح عن طريق إخبارهم بعض “الكذبات البيضاء”، ربما يؤدي إلى زعزعة شخصية الطفل في المستقبل وجعله إنسانا إنانيا يحيك الفتن ويثير المشاكل في تعامله مع الآخرين، بحسب الدراسة التي نشرت في صحيفة “ديلي ميلط البريطانية.

المصدر: سبوتنيك