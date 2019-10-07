5 طرق غير عادية لزيادة الهيموغلوبين دون عقاقير

مستوى الهيموغلوبين هو مؤشر مهم على النشاط الحيوي للجسم. انخفاض الهيموغلوبين هو ضعف، ونقص التغذية في خلايا الجسم.

وهذا يؤثر حتما على المظهر – تساقط الشعر، تقشر الأظافر، يشعر الشخص بالتعب بشكل أسرع، وغالبا ما يكون هناك صداع وخفقان في القلب وضيق في التنفس. يوصي الخبراء بأن تتحقق من مستوى هذا المؤشر كل عام وتأكد من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، وفقا لموقع “ميديك فوروم”.

وعدد الموقع خمس منتجات لزيادة الهيموغلوبين، التي يعرفها القليل من الناس.

الحنطة السوداء الخضراء

وتسمى هذه الحبوب أيضا “الحية”، لا تخضع للمعالجة الحرارية. الحنطة السوداء الخضراء تحتوي على كمية الحديد اليومية التي يحتاجها الإنسان، وللحصول على فائدة أكبر، يوصي الخبراء بإضافتها إلى السموثي.

بذور القنب

“سوبرفوود”، والتي نمت لعدة قرون في روسيا. القنب غني بالبروتين الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. بذور القنب، على عكس الأوراق والازهار، ليس لها تأثير مخدر. من بذور القنب يمكن الحصول على زيت القنب المغذي والعلاجي. بالإضافة إلى زيادة الهيموغلوبين، يمنع التناول المنتظم للبذور تطور السرطان، ويمنع تطور أمراض الكبد والقنوات الصفراوية.

نبات القراص المجفف

كان يطلق على نبات القراص في روسيا الطبيب الشعبي، وبالتالي فإن نطاق تطبيقه مرتفع للغاية. ينظف النبات الدم جيدا ويزيد الهيموغلوبين. يوصي الخبراء بتناول مسحوق القراص في ملعقة صغيرة، وشرب الماء بعدها، وليس غليها في الماء.

لقاح النحل

قليل من الناس يعرفون الخصائص المفيدة للقاح النحل. يعزز المناعة، ويسرع عملية تجديد الدم ويحسن الأيض. لرفع الهيموغلوبين، يوصي الخبراء بتناول 2-3 حبيبات مرتين في اليوم.

أيضًا، ينصح الخبراء بأنه إذا انخفضت نسبة الهيموغلوبين، يجب التطهير المضاد للطفيليات للجسم، حيث إن وجود الطفيليات في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب انخفاضًا في مستوى الحديد في الدم.

المصدر: سبوتنيك