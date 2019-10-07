5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة تجعلك لن تتنازل عنها أبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2019 - 07:44

5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة تجعلك لن تتنازل عنها أبدا

منذ 42 mins 7 October، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة اليومية التي لا تتجاوز نصف ‫ساعة توفر للمرء الكثير من الفوائد، منها:
1- ‫الشعور بسعادة أكبر
‫بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، حيث يعيد شحن طاقته.
2- ‫زيادة التركيز
‫تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء ‫وتجنب الحوادث.
3- ‫زيادة قوة المخ
‫أثبت باحثون في جامعة سارلاند في ألمانيا أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل ‫بنسبة 500%.
4- ‫المزيد من الإبداع
‫أكدت الدراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطا بعد ‫القيلولة.
5- ‫صحة القلب
‫أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص ‫الذين يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ‫بنسبة 37%.

المصدر: فلسطين الان

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