الإمام الخامنئي: الأعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 23:56
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الإمام السيد علي الخامنئي: الأعداء يسعون إلى التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر
الداخلية العراقية تعلن أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 104 قتلى وأكثر من 6000 مصاب
وزارة الصحة العراقية تعلن أنها ستتكفل بعلاج جميع الجرحى من المحتجين والقوات الأمنية
مجلس محافظة بغداد يعلن قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية
الحكومة العراقية تعلن عن تدابير استجابة لطلبات المتظاهرين تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى عاطلين من العمل
القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: الولايات المتحدة تعيش بداية موتها التدريجي بسبب غياب الاستراتيجية
اللواء سلامي: فلسفتنا هي الدفاع عن المظلومين وتعريض حياتنا للخطر من أجل إنقاذ الآخرين وهذه الفلسفة منتصرة حتماً
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في ايران: الذين حاولوا اغتيال سليماني تواصلوا مع أجهزة مخابرات عربية واسرائيلية
تركيا تعزز انتشارها العسكري على الحدود مع شمال سوريا بعد تهديد اردوغان بعملية عسكرية ضد الوحدات الكردية شرق الفرات
الآلاف يتظاهرون قرب مدينة رأس العين السورية على الحدود مع تركيا تنديدا بتهديدات الرئيس التركي بشن هجوم في شرق الفرات
الوحدات الكردية تحذر من عودة خطر داعش إلى سوريا خاصة في مخيم الهول للاجئين حال إقدام تركيا على شن عملية عسكرية
أردوغان: الأوضاع في سوريا تنعكس مباشرة على مصالح تركيا وحاشية ترامب لم تنفذ تعليماته بسحب القوات الأمريكية من سوريا
أردوغان: ثمن أي محاولة لإلحاق الضرر بتركيا سيكون باهظا وكلما كان حزب العدالة والتنمية قويا زادت قوة تركيا
وزير الخارجية الإيراني: طهران جاهزة للتعاون مع دمشق وأنقرة لحل المشاكل وتحركات تركيا داخل سوريا لن تحقق لها أهدافها
ظريف: سنستقبل السعودية بصدر رحب إذا أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أمنها من خلال شراء السلاح ورهن سيادتها لدول أخرى
رئيس الوفد الوطني اليمني يبحث مع السفير البريطاني في صنعاء آفاق التهدئة العسكرية في ظل مبادرة الرئيس المشاط
محمد عبد السلام: استمرار احتجاز السفن النفطية في البحر الاحمر يتنافى مع اتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمناها
السفير البريطاني يشيد بمبادرة المشاط ويعتبرها فرصة لتحقيق السلام ويقول إن التعامل معها يجب أن يكون فوق المستوى الحالي
مكتب الصحة في عمران: استمرار منع العدوان لوصول المشتقات النفطية سيعرض الجهاز الصحي للشلل والأطفال أكثر عرضة للوفاة
انسحاب شركة البترول الوطنية الصينية من مشروع تطوير حقل "بارس" وشركة إيرانية ستتولى بمفردها المشروع
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41.3 %
حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي وحركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي يتصدران نتائج الإنتخابات التشريعية في تونس
السفير الأمريكي في تل أبيب: "خطة السلام" بحاجة للمناقشة في جو سياسي رصين لأنها تنطوي على الكثير من المصالح الإسرائيلية
حماس في ذكرى حرب تشرين التحريرية: هذه الحرب أثبت فيها الجندي العربي المقاوم قدرته على تخطي الصعاب والعبور إلى النصر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن أن حواراً سيبدأ مع حماس وكل الفصائل تحضيرا للانتخابات المقبلة من دون تحديد موعدها
الأردن يستدعي القائم بأعمال سفارة الكيان الإسرائيلي ويسلمه مذكرة احتجاج على احتجاز أردنيين إثنين منذ أكثر من شهر
الرئيس الروسي يقول إن الاتهامات الموجهة لنظيره الأمريكي بـ "التآمر" معه تهدف إلى ردع روسيا والضغط على سيد البيت الأبيض
الخارجية السعودية تعلن أنها تعمل على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وعن إقامة مشاريع في البلاد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يؤكد أنه ليس مسموحا لأحد أن يخرب لبنان لا أمنياً ولا اقتصادياً
النائب محمد رعد: لسنا في حالة إفلاس لكن النهوض الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من الحكمة والتعاون بين الجميع
وزير الداخلية الفرنسي يعلن أن الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة باريس يلقي الضوء على ثغرات في تتبع المنفذ
تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بأنقرة بعدما وضع حساب السفارة على تويتر إعجابا بتغريدة تتعلق بسياسي معارض
كوريا الشمالية تقول إنها ليست مهتمة بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها العدوانية
لندن تلمح الى انها قد تلين موقفها حول نقاط اشكالية في خطتها لبريكست وتدعو الاتحاد الاوروبي الى اظهار مرونة أيضاً
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الإمام الخامنئي: الأعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر
منذ 2 ساعة
6 October، 2019
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