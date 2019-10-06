الإمام الخامنئي: الأعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 23:56

الإمام الخامنئي: الأعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر

منذ 2 ساعة 6 October، 2019
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