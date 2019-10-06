رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد #عبدالسلام: بحثنا مع السفير البريطاني إلى #اليمن التهدئة العسكرية في ظل المبادرة التي أعلنها #المشاط – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 21:20

رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد #عبدالسلام: بحثنا مع السفير البريطاني إلى #اليمن التهدئة العسكرية في ظل المبادرة التي أعلنها #المشاط

منذ 3 ساعة 6 October، 2019
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