الوزير حسن مراد: الشعب اللبناني أصيل ومقاوم انتصر على العدو واليوم سيربح على الأزمة الاقتصادية

رأى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، خلال رعايته اطلاق سباق الخيول العربية في غزة في البقاع الغربي، في حضور رئيس جمعية تربية الخيول عبدو الحاج حسن ومربي خيول من كل المحافظات وفاعليات، أن “ميدان البقاع واسع، بحجم طموح أهل البقاع، وفيه مجال للسباق، وحتى في السياسة الخيل الأصيلة دائما تربح السباق، وإذا تعثرت مرة لا توقف السباق بل تعود وتقف وتكمل وتربح”، معتبرا أن “الشعب اللبناني أصيل ومقاوم، انتصر على العدو، واليوم سيربح على الأزمة الاقتصادية”.

وقال: “إن أصالة البقاعيين تجعلهم دائما يراهنون على الخيول الأصيلة ويربحون. نتمنى أن يكون سباق للبناء، نحن رفعنا شعار مد اليد للتنافس والسباق على العمل والإنجاز لأهلنا، وستبقى يدنا ممدودة من أجل البقاع وأهله، حتى لو ظلت أيادي الآخرين مكتوفة ولا تقابل دعوتنا للتعاون والتنافس لمصلحة الناس والمنطقة والوطن”.

وتحدث عن “المرحلة التاريخية التي بدأها النائب عبد الرحيم مراد، بمشروع البناء والإنماء من أكثر من أربعين سنة، بالتربية والتعليم ورعاية الأيتام والرياضة والكشاف والخدمات الاجتماعية ورعاية المسنين وإحياء التراث الأصيل لتشيجع السياحة”، وتمنى “أن يكون التنافس بعيدا عن الكيدية وعن حملات التشهير الفارغة”، مستغربا هذه الحملات، وقال: “العاجز عن الفعل ما عندو غير ذخيرة الكلام والشتائم، نحن لا نحمل سوى عدة الشغل ووقتنا كله للعمل وليس لدينا وقت نضيعه بالكلام الفاضي”.

وختم: “خيولنا أصيلة ستربح، همتنا معكم قوية وسنستمر بالعمل والإنجاز بكل الميادين من أجل غد أفضل، ودائما معا نحو غد أفضل”.

ثم سلم مراد الكؤس والميداليات للخيالة وأصحاب الخيول.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام