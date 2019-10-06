الحريري وصل إلى أبو ظبي مستهلا زيارة رسمية للامارات تستمر يومين

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الساعة السادسة عصر اليوم، إلى مطار البطين الخاص في أبو ظبي، في بداية زيارة رسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة تستمر يومين، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي الذي يعقد في أبو ظبي يوم غد برعاية وزارة الاقتصاد الاماراتية وغرفة التجارة الاماراتية في فندق سانت ريجيس.

وكان في استقبال الحريري على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد والسفير اللبناني في الامارات فؤاد دندن. وبعد ان استعرض ثلة من حرس الشرف، انتقل الحريري إلى صالون الشرف.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء إلى المؤتمر وفد يضم الوزراء: وائل ابو فاعور، محمد شقير، ريا الحسن، الياس ابو صعب، منصور بطيش وعادل افيوني، والوزير السابق غطاس خوري. كما سيشارك في المؤتمر وفد اقتصادي ومصرفي كبير يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشخصيات مصرفية واقتصادية، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان ودولة الامارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام