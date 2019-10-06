العنب جيد للقلب والهضم… ما هي فوائده؟

تحدث العلماء والأطباء عن الخصائص المفيدة للعنب.

وفقًا لدراسة نشرت على موقع “ميديك فوروم”، يحتوي العنب على عدد من المكونات المفيدة التي لها تأثير مفيد على الجسم.

ويسهم الريسفيراترول في خفض الكولسترول وتقليل التهاب الأوعية الدموية. المركبات الفينولية، بدورها، تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وحمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب، مفيد جدا للحوامل.

في الوقت نفسه، يكون للعنب تأثير مفيد على جميع الأعضاء. على سبيل المثال، تساعد الألياف على الهضم، ويعمل مزيج السليلوز والسكر والأحماض الموجودة فيه كمسهل طبيعي.

الكالسيوم والمعادن والعديد من الفيتامينات الموجودة في العنب تدعم صحة العظام والأسنان ومرونة الجلد.

كذلك، فإن تناول العنب له تأثير جيد على الجهاز العصبي، وعمل الرئتين والقلب، وحماية الجسم من الإجهاد وتقليل احتمالية حدوث أزمات قلبية.

المصدر: سبوتنيك