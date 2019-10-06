حردان كرم وزير الصحة: عوامل استقرار لبنان تصونها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

أقام رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان حفل غداء في دارته في ضهور الشوير، تكريما لوزير الصحة الدكتور جميل جبق، بحضور وزير الدفاع الياس بو صعب.

ورحب حردان بوزير الصحة والحضور وقال “نحن نرى كيف اخذ معالي الوزير على عاتقه إدارة الملف الصحي في لبنان بصورة مباشرة ومن دون وساطات وتقارير، حيث جال ويجول في كل لبنان، ورأينا من خلال متابعتنا ومتابعتكم جميعا ما يفعله ويقوم به، فقد زار كل المرافق الصحية في لبنان واستمع إلى ما يعترضها من مشكلات وبادر إلى المعالجات، وهذا ما يجب أن يكون عليه عمل مؤسسات الدولة”.

واردف حردان “القطاع الصحي أساسي في لبنان ويوازي بأهميته القطاعات الأخرى الأمنية والتربوية وغيرها، لذلك فإن الناس تعلق الكثير من الآمال على القطاع الصحي لأن هذا القطاع مهم وحاجة للبنانيين. إن المؤسسات الضامنة تأخذ على عاتقها رعاية جزء من اللبنانيين، أما الجزء الأكبر فيقع على عاتق وزارة الصحة، وجميعنا يعلم بِمَنْ في ذلك نحن حين كنا في الحكومات السابقة ، نعرف حجم موازنة هذه الوزارة، وكيف يجب أن تكون الآن، ودون أي شك نعرف الرسالة التي حملها معالي الوزير جبق للناس، ونحن في ما يتصل بالقطاع الصحي نشد على يده ونقول نعم لتطوير القطاع الصحي وأن تواكبه مالية الدولة بما يحقق خدمة المواطنين في المجال الصحي”.

وختم “إن عوامل استقرار لبنان وسلامته تصونها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ونحن مع هذه المعادلة التي تحمي لبنان وسلمه الأهلي وتردع العدوانية الاسرائيلية، وإننا نضيف بأن الأمن الصحي وصحة الناس من صحة المجتمع وهما ركيزة أساسية، ومن هنا نقول لمعالي الوزير حسنا فعلت اليوم في ضهور الشوير، وكما تفعل في كل لبنان”.

ورد الوزير جبق بكلمة شكر قال فيها “نشكركم على استقبالكم وضيافتكم، ونحن نعد هذا البيت بيتنا وهذه البلدة بلدتنا، وما نقوم به هو واجبنا سواء في ضهور الشوير او في أي منطقة في لبنان، ولذا علينا العمل جميعا على تطوير القطاع الصحي في كل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام