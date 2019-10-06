المتظاهرون انهوا اعتصامهم امام مصرف لبنان وعادوا وتوجهوا الى رياض الصلح وفتحت الطريق (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 15:20

المتظاهرون انهوا اعتصامهم امام مصرف لبنان وعادوا وتوجهوا الى رياض الصلح وفتحت الطريق (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 45 mins 6 October، 2019
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