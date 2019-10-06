المتظاهرون انهوا اعتصامهم امام مصرف لبنان وعادوا وتوجهوا الى رياض الصلح وفتحت الطريق (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 15:20
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الشركات المستوردة للنفط والغاز تعلن التوصل لاتفاق يقضي بتسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية
الشركات المستوردة للنفط: الحريري تعهد بأن المصارف ستصرف يومياً إيداعات الليرة إلى الدولار
نقابة الصهاريج في لبنان: سنباشر غداً بتوزيع المحروقات على جميع المحطات وفق الالية المتفق عليها
حملتا "حلو عنا" و "مبادرة وعي" تنظمان وقفة احتجاجية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح رفضاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة
الحكومة العراقية تستجيب لمطالب المتظاهرين وتعلن عن حزمة قرارات إجتماعية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين
القوات العراقية تطلق المرحلة السادسة من عمليات "إرادة النصر" ضمن قواطع صلاح الدين والجزيرة والأنبار وكركوك
تظاهرة شعبية حاشدة أمام مكتب الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة احتجاجاً على احتجاز سفن الوقود والغذاء من قبل تحالف العدوان
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الغماري: مستعدون لخوض حرب طويلة إذا أراد التحالف السعودي ذلك وعليه الاستعداد لضربات عسكرية أشد إيلاماً
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التونسيون يدلون بأصواتهم في ثالث انتخابات تشريعية منذ العام 2011 لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً
الخارجية الروسية: استجواب برلمانية روسية في نيويورك "عمل عدائي"
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
المتظاهرون انهوا اعتصامهم امام مصرف لبنان وعادوا وتوجهوا الى رياض الصلح وفتحت الطريق (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 45 mins
6 October، 2019
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