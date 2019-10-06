الخليل: حرية التعبير حق دستوري لكن سقفه إحترام قواعد العيش المشترك

أكد ألامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أنه “إلى جانب الشباب في التغيير الإيجابي من أجل لبنان أفضل مما هو بكثير الآن على صعيد الإقتصاد والتعليم وفرص العمل”. وطمأن أن “لبنان سيستطيع ان يتجاوز محنته بهمة شبابه وبمبادراتهم وقدرتهم على تحرير عقولهم”.

مواقف النائب الخليل أتت خلال لقاء شبابي حواري مفتوح عقده مع شباب من مختلف البلدات في قضاء حاصبيا بما فيها العرقوب.

وقال”حرية التعبير حق دستوري كفله لكم الدستور، لكن سقفه هو إحترام قواعد العيش المشترك والحقيقة وعدم إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات واحترام اصول التخاطب مع الآخر”.

واشار الى ان “الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الحالية هي نتاج لتراكم الخلل والفساد الإداري لسنوات طويلة، وأن الوضع لن يتحسن إلا بالإعتراف بخطورة الوضع الذي نمر به وبتطبيق الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة الداخلية والدولية بالحكومة والسلطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام