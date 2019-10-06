تساعدك على إنقاص الوزن.. 4 فوائد مذهلة لإضافة الزبدة للقهوة

اتخذت إضافة الزبدة إلى القهوة شهرة واسعة في السنوات القليلة الماضية، لكن إضافة السمن يعتبر أكثر صحة للمعدة.

ويحتوي السمن على نسبة أقل من البروتين والسكر والكولسترول مقارنة بالزبدة، وهناك أربع فوائد أساسية لمزيج القهوة مع السمن، حسب صحيفة “Times of India”.

1. يحسن صحة الأمعاء: هناك أشخاص الذين لا يجب عليهم أن يشربوا القهوة على الريق فذلك يمكن أن يؤذي المعدة، في هذه الحالة يساعد السمن على تقليل نسبة الحموضة والالتهاب، فيعمل الكالسيوم، الذي يحتويه السمن، على تحييد التأثير. كما أنه يحتوي على نوع مفيد من حامض الدهون وأحماض أوميغا 3، وهو أمر جيد لصحة الأمعاء والتمثيل الغذائي.

2. يساعد المزيج على إنقاص الوزن: وعليك اختيار الدهون الأكثر فائدة خلال الحمية الغذائية، التي ستعمل على تسريع عملية إنقاص الوزن، بذلك يضاعف السمن فوائد القهوة. من جهة أخرى، فإن القهوة بالسمن لا تشعرك بالشبع فحسب، ولكنها أيضاً تمنع إنتاج هرمون الجوع، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

3- يمكن استبدال الشراب بوجبة الإفطار: في حال كنت من الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، فإن إضافة السمن إلى القهوة يمكن أن يوفر بعض السعرات الحرارية المستمدة من الدهون لتحصل على بعض الطاقة في فترة الصباح.

4- يحسن الحالة المزاجية: يفيد محتوى الدهون في السمن، الدماغ ويعزز الروابط العصبية ويحسن إنتاج الهرمونات في الجسم مما يساعد على الحفاظ على حالة مزاجية مستقرة ومرتفعة لديك.

المصدر: التايمز