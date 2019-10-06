مراد من شحيم: لبنان لن ينهار ومصالحنا جميعا ان يبقى واقفا في ظل الأزمات التي تحيط بنا

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الدكتور حسن مراد “أننا في صدد تقديم إقتراح قانون الأسبوع المقبل له علاقة بمصادرة أموال العملاء الذين تواطؤوا مع العدو الصهيوني على بلدهم وأهلهم، لمصادرة كل أموالهم وتقديمها لشهداء لبنان، لأننا نؤمن ان المقاومة وجدت لتبقى وستبقى، ولأننا نؤمن بمقولة القائد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرالقوة”.

وأكد “أن لبنان لن ينهار ولن نسمح له بأن ينهار”، وشدد على “ان مصالحنا جميعا تقتضي ان يبقى لبنان واقفا في ظل الأزمات التي تحيط بنا”، وأشار الى “ان العدو الإسرائيلي يحاول محاربتنا اقتصاديا، وهذا ما لمسته من خلال لقاءاتي مع عدد من السفراء”، لافتا الى “ان الحكومة في صدد استراتيجية لحماية لبنان في هذا الموضوع”.

كلام مراد جاء خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” في باحة منزل جمال مراد في بلدة شحيم في اقليم الخروب، حضرها مسؤول الحزب في الجبل بلال داغر، رؤساء بلديات، مخاتير، أحزاب وأندية وجمعيات وشخصيات واهالي، حيث اعلن “اننا دائما مع المقاومة في فلسطين وفي لبنان، ومع كل انسان يحمل السلاح ضد العدو الصهيوني حتى لو كان يونانيا، فنحن معه طالما يقاتل العدو الصهيوني، ونؤمن ان مزارع شبعا هي عربية والجولان وغور الأردن كذلك، وان القدس ستبقى عاصمة فلسطين، ولن يستطيع العدو تهويد اي منطقة من هذه المناطق، لأن ارادة المقاومة أقوى من العدو، واثبتت الأيام هذا الموضوع، ان النصر قريب وآت، ولن يقف شيء امامنا، لأن هذا الأمر مكتوب علينا بأولى القبلتين، ان المسجد الأقصى سيعود وسنصلي فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام