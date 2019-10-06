البنتاغون: اي عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا قد تقوض مصالحنا المشتركة في مجال “ضمان الأمن” شمال شرق سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2019 - 01:00

البنتاغون: اي عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا قد تقوض مصالحنا المشتركة في مجال “ضمان الأمن” شمال شرق سوريا

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة