#الحديدة: استهداف مكثف لقوى العدوان بالعيارات الرشاشة لمناطق متفرقة بشارع الـ50 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 01:00
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حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى الـ32 لانطلاقتها باحتفال في غزة أكدت فيه التمسك بخيار المقاومة لتحرير الأرض والمقدسات
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: على العدو أن يعلم أن المساس بحياة الأسرى إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
النخالة: المقاومة في المنطقة متكاملة وقوى المقاومة في فلسطين موحدة ومتمسكون بحقنا بفلسطين كل فلسطين مهما طال الزمن
سرايا القدس: مستمرون بمراكمة قوتنا للدفاع عن شعبنا والصفقات المشبوهة ستسقط كما سقطت كل المؤامرات للنيل من قضيتنا
الحوثي: الحصار جريمة حرب لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية وإن رفضوا مبادرة المجلس فلن نقدّم رقابنا لتذبح بل سيتألمون أكثر
وزير النفط اليمني أحمد دارس: دول العدوان نهبت أكثر من 18 مليون يرميل نفط العام الماضي ولن نسمح باستمرار العبث بثرواتنا
الصحة اليمنية: أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي ومختبرات وبنوك دم مهددة بكارثة اذا واصل العدوان منع وصول مشتقات النفط
الصحة اليمنية: انعدام المشتقات النفطية سيؤدي الى كارثة بيئية نتيجة توقف نحو 450 سيارة مخصصة لجمع النفايات عن العمل
مجلس الشعب السوري: الجيش السوري يستكمل دوره البطولي الذي سطّره في حرب تشرين التحريرية بانتصاره على الإرهاب
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجيش التحرير الفلسطيني: تضحيات الجيش السوري أعادت العزّة والكرامة لسوريا وللأمة العربية
الحزب السوري القومي الاجتماعي: سوريا خاضت بقيادة الرئيس بشار الأسد حرب تشرين ثانية استطاعت أن تهزم فيها الإرهاب ورعاته
سانا: استشهاد مواطن واصابة 2 آخرين بإنفجار لغم ارضي من مخلفات الجماعات الارهابية بمحيط بلدة عقيربات بريف حماه
وزير الدفاع إثر تفقده المواقع الحدودية مع سوريا: المعابر غير الشرعية لا تتعدى الـ10 ولا يمكن للشاحانات والسيارات عبورها
الوزير الياس بو صعب: ترسيم الحدود مع سوريا يحقق نتائج أفضل في ضبط التهريب ويجب التواصل معها لحل المشاكل الحدودية
وزير الزراعة حسن اللقيس: هدفنا من يوم التفاح اللبناني تسويق الإنتاج والحض على شراء هذه المنتجات لتثبيت المزارعين بأرضهم
رابطات المتقاعدين في القطاع العام: نرفض المس بمعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية وخفض ميزانية الصناديق الضامنة
أهالي اقليم الخروب اعتصموا أمام مدخل كسارة الجية - بعاصير رفضا لخطة الحكومة باعتماد الموقع كمطمر أو محرقة للنفايات
تجمّع أصحاب المولدات الكهربائية يناشد المعنيين للتحرك السريع لحل أزمة المحروقات لأنّ قدرة التخزين لديهم محدودة
نقابة الصرافين: تعليق الإضراب الإثنين بعد تلقينا اتصال لعقد لقاء مع الرئيس ميشال عون الثلثاء وتعهد بعدم ملاحقتنا قضائيا
وزارة الري المصرية: مفاوضات سدّ النهضة وصلت الى طريق مسدود بعد رفض اثيوبيا المقترحات التي تراعي مصالحنا المائية
نيجيريا: مقتل 16 شخصا على الأقل بينهم 11 جنديا في هجومين شنهما تنظيم داعش في ولاية بورنو شمال شرق البلاد
رواندا: 8 قتلى و18 جريحا في هجوم شنه متمردين مناهضون للحكومة شمال البلاد قرب الحدود مع الكونغو الديموقراطية
المفوضية الاوروبية: اقتراحات الحكومة البريطانية حول بريكست لا تشكل قاعدة للتوصل لاتفاق وإستئناف المحادثات الاثنين
اسكتلندا: آلاف الأشخاص تظاهروا في ادنبره للمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا قبل أقل من شهر من موعد بريكست
المدعي العام الفرنسي: منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 عناصر شرطة في مركزهم في باريس اعتنق فكرا متطرفا
ستوكهولم: المندوب الكوري الشمالي يحمّل واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات لأنها لم يقدم شيئا بشأن الملف النووي
وزير الخارجية الاميركي: الكونغرس يمارس مضايقات بحق موظفي الوزارة للحصول على وثائق رسمية في سياق التحقيق بآلية عزل ترامب
أميركا: إعلان رئاسي يمنع المهاجرين الذين لا يملكون ضمانا صحيا أو لا يستطيعون تأمين التغطية الصحية من دخول البلاد
أميركا: مقتل 4 مشردين باعتداء شخص عليهم بالضرب بقضيب معدني أثناء نومهم جنوب جزيرة مانهاتن قبل أن تعتقله الشرطة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
#الحديدة: استهداف مكثف لقوى العدوان بالعيارات الرشاشة لمناطق متفرقة بشارع الـ50
منذ 2 ساعة
5 October، 2019
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