#الحديدة: استهداف مكثف لقوى العدوان بالعيارات الرشاشة لمناطق متفرقة بشارع الـ50 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2019 - 01:00

#الحديدة: استهداف مكثف لقوى العدوان بالعيارات الرشاشة لمناطق متفرقة بشارع الـ50

منذ 2 ساعة 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

 

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