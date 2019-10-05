السيسي: اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة لم يسفر عن تطور إيجابي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا، والذي انعقد في الخرطوم اليوم السبت، لم يسفر عن أي تطورات إيجابية.

وكتب السيسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” مساء اليوم “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي”.

وأضاف السيسي “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.

المصدر: سبوتنيك