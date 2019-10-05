وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي وصيدليات ومختبرات مهددة بكارثة إن استمر منع العدوان وصول المشتقات النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 22:58

وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي وصيدليات ومختبرات مهددة بكارثة إن استمر منع العدوان وصول المشتقات النفطية

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
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