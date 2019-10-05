النائب الموسوي: لجنة التحقيق البرلمانية في أمور الاتصالات باكورة اختبار الصدقية في محاربة الفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 22:58
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الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يؤكّدان خلال لقاء بينهما على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين
مجلس مكافحة الفساد في العراق يصدر قرارات تتعلق بمطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبداللهيان: هناك أياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق
حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى الـ32 لانطلاقتها باحتفال في غزة أكدت فيه التمسك بخيار المقاومة لتحرير الأرض والمقدسات
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: على العدو أن يعلم أن المساس بحياة الأسرى إعلان للحرب على الشعب الفلسطيني
نخالة: المقاومة في المنطقة متكاملة وقوى المقاومة في فلسطين موحدة ومتمسكون بحقنا بفلسطين كل فلسطين مهما طال الزمن
سرايا القدس: مستمرون بمراكمة قوتنا للدفاع عن شعبنا والصفقات المشبوهة ستسقط كما سقطت كل المؤامرات للنيل من قضيتنا
الحوثي: الحصار جريمة حرب لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية وإن رفضوا مبادرة المجلس فلن نقدّم رقابنا لتذبح بل سيتألمون أكثر
وزير النفط اليمني أحمد دارس: دول العدوان نهبت أكثر من 18 مليون يرميل نفط العام الماضي ولن نسمح باستمرار العبث بثرواتنا
الصحة اليمنية: أكثر من 120 مستشفى و3000 مركز صحي ومختبرات وبنوك دم مهددة بكارثة اذا واصل العدوان منع وصول مشتقات النفط
الصحة اليمنية: انعدام المشتقات النفطية سيؤدي الى كارثة بيئية نتيجة توقف نحو 450 سيارة مخصصة لجمع النفايات عن العمل
مجلس الشعب السوري: الجيش السوري يستكمل دوره البطولي الذي سطّره في حرب تشرين التحريرية بانتصاره على الإرهاب
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وجيش التحرير الفلسطيني: تضحيات الجيش السوري أعادت العزّة والكرامة لسوريا وللأمة العربية
سانا: استشهاد مواطن واصابة 2 آخرين بإنفجار لغم ارضي من مخلفات الجماعات الارهابية بمحيط بلدة عقيربات بريف حماه
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد: اننا في صدد تقديم إقتراح قانون لمصادرة أموال العملاء الذين تواطؤا مع العدو
وزير الدفاع إثر تفقده المواقع الحدودية مع سوريا: المعابر غير الشرعية لا تتعدى الـ10 ولا يمكن للشاحانات والسيارات عبورها
الوزير الياس بو صعب: ترسيم الحدود مع سوريا يحقق نتائج أفضل في ضبط التهريب ويجب التواصل معها لحل المشاكل الحدودية
النائب حسن عز الدين: المقاومة هي الضمانة على المستوى الأمني والتمسك بها واجب وطني في ظل تهديدات العدو المستمرة ضد لبنان
لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: لتصويب وجهة الصراع نحو فلسطين حيث هم الأمة وحقها في أرضها ومقدساتها
وزير الزراعة حسن اللقيس: احياء يوم التفاح اللبناني لنؤكد جدّية المساهمة بدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا
المحافظات اللبنانية أحيت يوم التفاح بنشاطات تضمنت شراء التفاح وتقديمه للمواطنين وتلاميذ المدارس تشجيعا على استهلاكه
أهالي اقليم الخروب اعتصموا أمام مدخل كسارة الجية - بعاصير رفضا لخطة الحكومة باعتماد الموقع كمطمر أو محرقة للنفايات
نقابة الصرافين: تعليق الإضراب الإثنين بعد تلقينا اتصال لعقد لقاء مع الرئيس ميشال عون الثلثاء وتعهد بعدم ملاحقتنا قضائيا
ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تتهم قوات خليفة حفتر باستهدف مطار مصراتة الدولي بطيران مسيّر والحاق اضرار فيه
وزارة الري المصرية: مفاوضات سدّ النهضة وصلت الى طريق مسدود بعد رفض اثيوبيا المقترحات التي تراعي مصالحنا المائية
السويد: استئناف المحادثات بين المسؤولين الكوريين الشماليين والأميركيين بشأن الملف النووي في ستوكهوم بعد أشهر من الجمود
أستراليا تفرج عن طالب إيراني اعتقلته قبل 13 شهراً بعد إفراج إيران عن مدونين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس
هونغ كونغ: استمرار المسيرات التي تتحدى قرار السلطات القاضي بمنع ارتداء الأقنعة وسط مواجهات مع قوات الامن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
النائب الموسوي: لجنة التحقيق البرلمانية في أمور الاتصالات باكورة اختبار الصدقية في محاربة الفساد
منذ 2 ساعة
5 October، 2019
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