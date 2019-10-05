نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا وفنزويلا في ظل ظروف العقوبات الأميركية ينقلان التعاون إلى مستوى جديد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 20:48

نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا وفنزويلا في ظل ظروف العقوبات الأميركية ينقلان التعاون إلى مستوى جديد

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
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