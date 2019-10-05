اعتصام في ساحة بحمدون الضيعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 20:48
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هونغ كونغ: استمرار المسيرات التي تتحدى قرار السلطات القاضي بمنع ارتداء الأقنعة وسط مواجهات مع قوات الامن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
اعتصام في ساحة بحمدون الضيعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي
منذ 2 ساعة
5 October، 2019
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