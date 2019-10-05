اعتصام في ساحة بحمدون الضيعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2019 - 20:48

اعتصام في ساحة بحمدون الضيعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي

منذ 2 ساعة 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة