وزارة النفط اليمنية: دول العدوان ومرتزقتها نهبوا أكثر من 18 مليون برميل نفط

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية، اليوم السبت، أن دول تحالف العدوان ومرتزقتها نهبوا أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط العام الماضي ووردوا قيمتها للبنك الأهلي السعودي.

وخلال مؤتمر صحفي بشأن تداعيات استمرار حجز تحالف العدوان للسفن في عرض البحر وجيبوتي عقده وزير النفط والمعادن أحمد دارس أكد الوزير أننا لن نسمح بالاستمرار في العبث بثروات شعبنا، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث.

وأبدى وزير النفط والمعادن الجهوزية لأي اتفاق يخصص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات كل الموظفين.

وطالب وزير النفط الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في إطلاق سفن النفط والغذاء المحتجزة.

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت أمس عن تزايد عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة عرض البحر قبالة موانئ الحديدة، من تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات، رغم التحذيرات من التداعيات الإنسانية الكارثية.

وأوضحت أن عدد سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات عرض البحر “صار بعد اضافة السفينتين الجديدتين 9 سفن، جرى تفتيشها وترخيصها أمميا”.

المصدر: المسيرة