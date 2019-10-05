سرايا القدس: نؤكد أن الصفقات المشبوهة ستسقط كما سقطت جميع المؤمرات التي حيكت من أجل النيل من قضيتنا على مدار تاريخ الصراع مع المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2019 - 18:30

سرايا القدس: نؤكد أن الصفقات المشبوهة ستسقط كما سقطت جميع المؤمرات التي حيكت من أجل النيل من قضيتنا على مدار تاريخ الصراع مع المحتل

منذ 38 mins 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة