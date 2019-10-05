سرايا القدس:سنستمر في مراكمة قوتنا وقدراتنا في كافة التشكيلات العسكرية لندافع بها عن شعبنا الذي يتعرض لأبشع أنواع القتل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 18:30

سرايا القدس:سنستمر في مراكمة قوتنا وقدراتنا في كافة التشكيلات العسكرية لندافع بها عن شعبنا الذي يتعرض لأبشع أنواع القتل

منذ 38 mins 5 October، 2019
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