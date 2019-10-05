سرايا القدس: كنا ولا زلنا صمام أمان ورقماً صعباً في معادلة المواجهة مع عدونا وسنوظف دوماً قوتنا في كل ما يمكن أن يحقق النصر والبشرى والخير لشعبنا وقضيتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2019 - 18:30

سرايا القدس: كنا ولا زلنا صمام أمان ورقماً صعباً في معادلة المواجهة مع عدونا وسنوظف دوماً قوتنا في كل ما يمكن أن يحقق النصر والبشرى والخير لشعبنا وقضيتنا

منذ 39 mins 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة