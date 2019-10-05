سرايا القدس: تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على سلم أولوياتنا ولن نكل أو نمل حتى ينعم كافة أسرانا البواسل بالحرية والكرامة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 18:30
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مراسل المنار: عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية بغداد بعد رفع حظر التجوّل لتلبية حاجات المواطنين اليومية
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يؤكّدان خلال لقاء بينهما على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يلتقي ممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم
مجلس مكافحة الفساد في العراق يصدر قرارات تتعلق بمطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبداللهيان: هناك أياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك
اردوغان: أنقرة مصممة على التحرك بمفردها بخصوص المنطقة الآمنة شمال سوريا لأن تسيير الدوريات المشتركة مع واشنطن دون فائدة
"قسد": نرفض التهديدات التركية ونؤكّد التزامنا بما تم الاتفاق عليه بشأن المناطق الحدودية
الرئيس عون: كان يفترض إدانة مرتكبي الجريمة قبل أمس وهذا يفرض علينا العمل لإدخال تعديلات قضائية تسهل مسار الدعاوى
الرئيس نبيه بري يبرق للرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية
الرئيس بري للرئيس السيسي: نأمل بدور عربي لمصر في كل قضايا الأمة
النائب حسين الحاج حسن يعلن تأجيل جلسة لجنة الاتصالات من 7 إلى 14 الجاري بعد اعتذار وزير الاتصالات عن الحضور بداعي السفر
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد: اننا في صدد تقديم إقتراح قانون لمصادرة أموال العملاء الذين تواطؤا مع العدو
النائب حسن عز الدين: المقاومة هي الضمانة على المستوى الأمني والتمسك بها واجب وطني في ظل تهديدات العدو المستمرة ضد لبنان
لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: لتصويب وجهة الصراع نحو فلسطين حيث هم الأمة وحقها في أرضها ومقدساتها
وزير الزراعة حسن اللقيس: احياء يوم التفاح اللبناني لنؤكد جدّية المساهمة بدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات داخليا وخارجيا
اتحاد بلديات بعلبك: دعم المزارع واجب ونتمنى على الحكومة اتخاذ الإجراءات لتصريف الإنتاج الزراعي والصناعي للأسواق العربية
المحافظات اللبنانية أحيت يوم التفاح بنشاطات تضمنت شراء التفاح وتقديمه للمواطنين وتلاميذ المدارس تشجيعا على استهلاكه
نقابة الصرافين: تعليق الإضراب الإثنين بعد تلقينا اتصال لعقد لقاء مع الرئيس ميشال عون الثلثاء وتعهد بعدم ملاحقتنا قضائيا
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من قوى العدوان بانفجار عبوة ناسفة في جبهة عنبرة بمديرية المتون في الجوف
تونس: المرشح للدورة الرئاسية الثانية قيس سعيد يقرر عدم القيام بحملته الانتخابية في ظل تواصل توقيف منافسه نبيل القروي
ليبيا: حكومة الوفاق الوطني تتهم قوات خليفة حفتر باستهدف مطار مصراتة الدولي بطيران مسيّر والحاق اضرار فيه
الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية
السويد: استئناف المحادثات بين المسؤولين الكوريين الشماليين والأميركيين بشأن الملف النووي في ستوكهوم بعد أشهر من الجمود
أستراليا تفرج عن طالب إيراني اعتقلته قبل 13 شهراً بعد إفراج إيران عن مدونين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس
هونغ كونغ: استمرار المسيرات التي تتحدى قرار السلطات القاضي بمنع ارتداء الأقنعة وسط مواجهات مع قوات الامن
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمر بإجراء تقليص كبير في عدد موظفي مجلس الأمن القومي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
سرايا القدس: تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على سلم أولوياتنا ولن نكل أو نمل حتى ينعم كافة أسرانا البواسل بالحرية والكرامة
منذ 40 mins
5 October، 2019
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