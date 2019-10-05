مسيرة يمنية حاشدة في إب تأييدا لعملية “نصر من الله”

نظمت اليوم بمحافظة إب مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المحافظة ابتهاجا ومباركة للعملية العظيمة نصر من الله تقدمها محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح وعضو مجلس الشورى طلال عقلان .

وأكدت الحشود المشاركة في هذه المسيرة أن هذا النصر تحقق بقوة الله في جبهة نجران في عملية عظيمة رفعت رؤوس كل أحرار هذا البلد وأثبتت للعالم أن اليمن مقبرة الغزاة.

وأوضح بيان المسيرة أن أبناء محافظة إب ماضون في الصمود والتصدي لهذا العدوان البربري الغاشم والدفاع عن حرية وكرامة واستقلال هذا الشعب من خلال استمرار التحشيد للجبهات ورفدها بالقوافل.

وكان المحافظ صلاح قد ألقى كلمة أمام الحشود رفع من خلالها أسمى التهاني والتبريكات للقيادتين الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ بهذا الانتصار الذي سبب كارثة عسكرية كبيرة على قوى العدوان، مشيرا إلى أن هذه العملية تمثل انتصارا للحق ولمظلومية هذا الشعب وصموده وشجاعته التي أذهلت العالم وقال: أبناء محافظة إب ماضون في مواقفهم الوطنية المشرفة النابعة من ولائهم لله وللوطن والقيادة وتشهد بذلك تضحياتهم العظيمة في مختلف الجبهات.

المصدر: المسيرة