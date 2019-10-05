المجلس الإسلامي العلوي يطالب مجلس الوزراء بضرورة تسهيل مهماته في اجراء انتخابات رئيس جديد للمجلس في أقرب وقت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 18:30

المجلس الإسلامي العلوي يطالب مجلس الوزراء بضرورة تسهيل مهماته في اجراء انتخابات رئيس جديد للمجلس في أقرب وقت

منذ 2 ساعة 5 October، 2019
لوغو اخبار
لبنان

التأمت الهيئة العامة للمجلس الاسلامي العلوي في لبنان وذلك في مقر المجلس الاسلامي العلوي في منطقة جبل محسن بحضور  علماء ومشايخ الطائفة وعلى رأسهم   الشيخ محمد عصفور وتم التداول بشؤون المجلس وخطة المجلس بادارة العملية الانتخابية لما لها من اهمية في خدمة الطائفة ويحقق لها طموحاتها ووحدتها  وتحصن المجلس والقائم برئاسته الشيخ محمد خضر عصفور  وتفوضه بإتخاذ كافة القرارات والاجراءات التي تحافظ على المؤسسة وتخدم سير العملية الانتخابية الشاملة بالحكمة والشورى.

وعرض الحاضرون شرحا مفصلا عن الوضع العام تحضيرا لتشكيل لجنة انتخابية لمتابعة كافة متطلبات العملية التي ستجرى خلال ستة أشهر على أبعد تقدير ,على ان تستكمل بتشكيل لجنة تتابع شؤون المرشحين الذين سيتقدموا بطلباتهم خلال شهر  تشرين الاول شرط أن تتوافر فيهم المواصفات وأن يكونوا اعضاء في الهيئة العامة التي تشمل رجال دين ونواب الطائفة العلوية واصحاب الاجازات ومخاتير واعضاء المجلس البلدي.

وناقش المجتمعون كافة المواضيع المتعلقة باجراء العملية الانتخابية والوضع الحالي بتفاصيله والاليات الأمثل لتأليف اللجنة الانتخابية ودعوة الناخبين في الوقت المحدد.
كما اثنى المشايخ على الجهود التي يبذلها نائب رئيس المجلس الشيخ محمد عصفور وقراره  بالسعي لانتخابات شاملة يشارك ويتوحد بها الجميع.

وفوض مشايخ أبناء الطائفة العلوية الشيخ محمد عصفور باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والتنظيمية في كل ما يتطلبه اجراء العملية الانتخابية لاسيما تاليف اللجنة الانتخابية لتجاوز المرحلة ,مقترحين عدة أسماء من عداد المشايخ والعلماء ليتم احالتها اصولا لسماحته وتسمية لجنة من بين الاسماء المقترحة كاعضاء في اللجنة.

وامل الحاضرون من مقام رئاسة مجلس الوزراء اللبناني التفضل بالمساهمة والمساعدة في انجاز انتخابات المجلس تعبر عن قرار واراء أبناء الطائفة العلوية وتمثل طموحاتهم وما يوحدهم حول مرجعيتهم.

المصدر: موقع المنار

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