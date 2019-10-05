المجلس الإسلامي العلوي يطالب مجلس الوزراء بضرورة تسهيل مهماته في اجراء انتخابات رئيس جديد للمجلس في أقرب وقت

التأمت الهيئة العامة للمجلس الاسلامي العلوي في لبنان وذلك في مقر المجلس الاسلامي العلوي في منطقة جبل محسن بحضور علماء ومشايخ الطائفة وعلى رأسهم الشيخ محمد عصفور وتم التداول بشؤون المجلس وخطة المجلس بادارة العملية الانتخابية لما لها من اهمية في خدمة الطائفة ويحقق لها طموحاتها ووحدتها وتحصن المجلس والقائم برئاسته الشيخ محمد خضر عصفور وتفوضه بإتخاذ كافة القرارات والاجراءات التي تحافظ على المؤسسة وتخدم سير العملية الانتخابية الشاملة بالحكمة والشورى.

وعرض الحاضرون شرحا مفصلا عن الوضع العام تحضيرا لتشكيل لجنة انتخابية لمتابعة كافة متطلبات العملية التي ستجرى خلال ستة أشهر على أبعد تقدير ,على ان تستكمل بتشكيل لجنة تتابع شؤون المرشحين الذين سيتقدموا بطلباتهم خلال شهر تشرين الاول شرط أن تتوافر فيهم المواصفات وأن يكونوا اعضاء في الهيئة العامة التي تشمل رجال دين ونواب الطائفة العلوية واصحاب الاجازات ومخاتير واعضاء المجلس البلدي.

وناقش المجتمعون كافة المواضيع المتعلقة باجراء العملية الانتخابية والوضع الحالي بتفاصيله والاليات الأمثل لتأليف اللجنة الانتخابية ودعوة الناخبين في الوقت المحدد.

كما اثنى المشايخ على الجهود التي يبذلها نائب رئيس المجلس الشيخ محمد عصفور وقراره بالسعي لانتخابات شاملة يشارك ويتوحد بها الجميع.

وفوض مشايخ أبناء الطائفة العلوية الشيخ محمد عصفور باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات الادارية والتنظيمية في كل ما يتطلبه اجراء العملية الانتخابية لاسيما تاليف اللجنة الانتخابية لتجاوز المرحلة ,مقترحين عدة أسماء من عداد المشايخ والعلماء ليتم احالتها اصولا لسماحته وتسمية لجنة من بين الاسماء المقترحة كاعضاء في اللجنة.

وامل الحاضرون من مقام رئاسة مجلس الوزراء اللبناني التفضل بالمساهمة والمساعدة في انجاز انتخابات المجلس تعبر عن قرار واراء أبناء الطائفة العلوية وتمثل طموحاتهم وما يوحدهم حول مرجعيتهم.

المصدر: موقع المنار