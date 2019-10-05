المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد يعلن عدم القيام بحملة انتخابية

المرشح للرئاسة في تونس قيس سعيد: لا تحالف مع النهضة.. والعلاقة مع “اسرائيل” خيانة

قال مرشحُ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية قَيس سعَيِّد إنَّه لن يتحالفَ مع حركة النهضة، واِنه ينتمي إلى اتحادِ الشغل. وأضاف سعيّد أنَّ هناكَ جهاتٍ اجنبيةً تقفُ وراءَ الارهابِ في تونس، وأنَّ “قواتِ الأمنِ قادرةٌ على السيطرةِ على كلِّ ذرةٍ من ترابِ الدولة”. وشدَّد على أنَّه “لا مكانَ للعملاء في ...