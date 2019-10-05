المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد يعلن عدم القيام بحملة انتخابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 15:58

المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد يعلن عدم القيام بحملة انتخابية

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
قيس سعيد
قيس سعيد
تونس - عربي وإقليمي

 

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد عدم القيام بحملة انتخابية؛ “لقناعته بعدم تكافؤ الفرص مع منافسه المعتقل نبيل القروي”. وقال سعيد في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك” التونسية السبت إنه “يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية وذلك لأسباب أخلاقية وتفاديا لكل ضغط ولغط”، متابعا بأن هذا القرار “لقناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية”. وأضاف سعيد “سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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