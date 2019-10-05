الخارجية الفرنسية: نتابع الوضع في العراق عن كثب ونحيي نيّة عبدالمهدي الاستجابة لتطلعات العراقيين المشروعة

أكدت الخارجية الفرنسية أنها “تتابع الوضع في العراق عن كثب”، مشددة على “تمسكها بحق التظاهر السلمي وأهمية أن يكون رد قوات الأمن متناسبًا”، بحسب الخارجية. كما أعلن نائب الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان السبت أن “فرنسا تحيي نيّة رئيس الوزراء العراقي الاستجابة للتطلعات المشروعة من أجل الكرامة للشعب العراقي كما تحيي عزمه على بسط سلطة الدولة الجامعة والحامية في إطار الجهود المبذولة سابقا”. وتابع المتحدث “فرنسا تؤكد على تمسكها بحق التظاهر السلمي وعلى أهمية أن يكون رد قوات الأمن متناسباً كما تحث السلطات العراقية على الكشف عن حقيقة الظروف التي أدت للعنف”. من جهة ثانية، أكدت فرنسا على دعمها لجهود السلطات العراقية من أجل “تأمين الاستقرار وإعادة الإعمار وتطوير الخدمات العامة لصالح كل الشعب العراقي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية