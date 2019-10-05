الخارجية الفرنسية: نتابع عن كثب الوضع في العراق والأحداث التي شهدتها بغداد وعدة محافظات في جنوب البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 15:58

الخارجية الفرنسية: نتابع عن كثب الوضع في العراق والأحداث التي شهدتها بغداد وعدة محافظات في جنوب البلاد (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 5 October، 2019
أخبار موقع المنار

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