الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وأمطار محلية شمالا ورياح ناشطة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة على الجبال والداخل، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية بخاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتقلب يوم الأحد.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل.

– الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة على الجبال والداخل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحراراة، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم جزئيا كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 31 درجة، على الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 % و75%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية