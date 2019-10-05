بوغدانوف يناقش مع ممثلي الأحزاب السورية عملية التسوية في البلاد

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في سوريا، مهام التسوية في البلاد، بما في ذلك إرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف. وقالت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني السبت، التقى بوغدانوف، مع أعضاء المجلس الشعبي السوري، فيصل عزوز وحسين راغب الحسين، الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري للبناء والتغيير باروين إبراهيم، رئيس الحزب الشعبي السوري نواف عبد العزيز الملحم، عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، وكذلك رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر ومحمد جلبوط.

وأضاف الوزارة “خلال اللقاء، نوقشت مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف”. هذا وعقد الاجتماع يوم أمس الجمعة في موسكو. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في وقت سابق عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى أن “إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية