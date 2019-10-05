المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”: لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود للدفاع عن أنفسنا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 13:08
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العراق: رفع حظر التجوّل في العاصمة بغداد لضرورات ومتطلبات المواطنين في حاجاتهم اليومية
لجنة حقوق الإنسان النيابية: مقتل 73 عراقياً وإصابة أكثر من 3 آلاف منذ يوم الثلاثاء في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد
رويترز عن مصادر دبلوماسية: السعودية تدرس جدياً اقتراح حركة أنصار الله لوقف النار باليمن وهناك تفاؤل بالتوصل لحل قريب
رويترز: السعودية فتحت اتصالاً مع رئيس المجلس السياسي الأعلى عبر طرف ثالث وموافقتها على وقف الغارات يعني انتهاء الحرب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات وأصدرنا التعلميات اللازمة بخصوص ذلك
اردوغان: أنقرة مصممة على التحرك بمفردها بخصوص المنطقة الآمنة شمال سوريا لأن تسيير الدوريات المشتركة مع واشنطن دون فائدة
الرئيس عون: كان يفترض إدانة مرتكبي الجريمة قبل أمس وهذا يفرض علينا العمل لإدخال تعديلات قضائية تسهل مسار الدعاوى
أستراليا تفرج عن طالب إيراني اعتقلته قبل 13 شهراً
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يدعو للحوار لحل الأزمة الفنزويلية ويؤكّد أن لفنزويلا رئيس منتخب هو نيكولاس مادورو
الزعماء الديموقراطيون في الكونغرس يصدرون مذكرة تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق تتعلق بـ"قضية أوكرانيا" بحلول 18 الجاري
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تدين مثيري الشغب وتقول إنهم أثاروا الخوف وشلوا الحركة في المدينة
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً بشأن خطة تقارب بين مجموعتي "امبراير" البرازيلية و"بوينغ" الأميركية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”: لن نتردد في تحويل أي هجوم تركي إلى حرب شاملة على الحدود للدفاع عن أنفسنا (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
5 October، 2019
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