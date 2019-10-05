قاسم هاشم: رغم كل الواقع المرير هناك إمكانية للخروج من الأزمة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم “أننا في مرحلة لا نحسد عليها وهي من أدق المراحل وأخطرها”.

وقال هاشم السبت إنه “رغم كل الواقع المرير هناك إمكانية للخروج من الأزمة”، وأشار الى أن “لبنان ليس ذاهبا الى الانهيار، إنما يجب الإسراع بوضع حلول وخطة إنقاذية وخطوات عملية تنفيذية سريعة ولا تكفي المبادرة الشعارية”.

ولفت هاشم الى أن “هذا النظام الطائفي المذهبي البغيض هو الذي لا يسمح لنا ببناء دولة تحاسب”، مشيرا الى أن “كل المحميات هي طائفية ومذهبية تمنع المحاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام