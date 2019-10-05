جبق: للمحافظة على ما يتمتع به بلدنا من التزام بالآداب والتوعية الطبية

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية جميل جبق “المحافظة على ما يتمتع به بلدنا من التزام بالآداب الطبية والتوعية الطبية على حد سواء”، واشار الى “أهمية التثقيف المستمر لأصحاب الإختصاص ومقدمي الخدمة كونه الدعامة الأساس لتحسين الأداء الطبي ومواكبة المستجدات”.

ولفت جبق السبت خلال افتتاحه الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي للجمعية اللبنانية لأطباء الدماغ والأعصاب، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للعلوم العصبية والاتحاد العربي لأطباء الأعصاب ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال، الى “أهمية دور المراكز الطبية والجمعيات المختصة لإحاطة المرضى وعائلاتهم”، وشدد على “أهمية الموافقة المستنيرة للمريض والعائلة من خلال تزويدهم بكافة المعلومات اللازمة عن المرض وطريقة علاجه والمضاعفات”.

وأكد جبق على “أهمية انعقاد المؤتمر في بلد يعاني شتى أنواع الضغوطات والآفات”، ولفت إلى أن “أمراض الدماغ والأعصاب لا تطال فقط المريض بل تطال عائلته وتضع كل أفرادها في تحد كبير لتحديد الحال ومعالجتها ومواكبة تطوراتها وتأمين الموارد اللازمة لها من علاج ودواء ورعاية وتأقلم”، واوضح ان “هذا يجعل أمراض الدماغ والأعصاب بحاجة إلى دائرة دعم طبي وصحي واجتماعي للمريض وللعائلة بهدف تحسين نوعية حياتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام