أردوغان: العملية العسكرية في شرق الفرات قد تنطلق غدا أو بعد غد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 13:10

أردوغان: العملية العسكرية في شرق الفرات قد تنطلق غدا أو بعد غد

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
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تركيا - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية شرق الفرات شمال سوريا، قد تنطلق غداً أو بعد غد. وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع لحزبه “العدالة والتنمية” صباح السبت “استكملنا خططنا وتحضيراتنا وسنقوم بتنفيذ العملية شرقي الفرات جوا وبرا”، متابعا ” اقتربت العملية العسكرية في شرق الفرات وقد تنطلق غدا أو بعد غد”. وأضاف أردوغان “عطينا التعليمات اللازمة للانطلاق بتنفيذ العملية العسكرية شرقي الفرات”. وتابع الرئيس التركي “هدفنا هو سقي شرق الفرات بينابيع السلام ونخطط لإسكان مليوني لاجئ في هذه المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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