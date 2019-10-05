احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 18 حادثا، قتيلان و26 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 10:02

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 18 حادثا، قتيلان و26 جريحا

منذ 49 mins 5 October، 2019
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