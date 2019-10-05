غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 10:02
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الزعماء الديموقراطيون في الكونغرس يصدرون مذكرة تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق تتعلق بـ"قضية أوكرانيا" بحلول 18 الجاري
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اليونان وبلغاريا وقبرص تسعى لتقديم مبادرة إلى دول الاتحاد الأوروبي للتقاسم العادل لأعباء الهجرة بشأن شرق المتوسط
رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا إلى ضبط تدفق المهاجرين في بحر إيجه ومراجعة الاتفاق الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي
البحرية الفرنسية: إنقاذ 31 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا بعد تعطّل قواربهم في بحر المانش
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية: تسلمنا التحقيق في قتل 4 شرطيين طعناً بسكين في باريس بوصفه اغتيالاً نفذته عصابة إرهابية
أوكرانيا: مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 حالتهم حرجة بتحطم طائرة شحن أثناء استعدادها للهبوط بمطار "لفيف" أقصى غرب البلاد
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية
منذ 51 mins
5 October، 2019
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