غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيل نتيجة تدهور واحتراق قاطرة ومقطورة فجر اليوم على طريق عام ضهر البيدر عند محلة جسر النملية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 10:02

غرفة التحكم المروري في لبنان: قتيل نتيجة تدهور واحتراق قاطرة ومقطورة فجر اليوم على طريق عام ضهر البيدر عند محلة جسر النملية

منذ 52 mins 5 October، 2019
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