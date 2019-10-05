لجنة برلمانية : البيت الأبيض ملزم بتقديم وثائق بقضية أوكرانيا بموجب أمر من الكونغرس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 02:34

لجنة برلمانية : البيت الأبيض ملزم بتقديم وثائق بقضية أوكرانيا بموجب أمر من الكونغرس

منذ 35 mins 5 October، 2019
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