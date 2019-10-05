المتحدث باسم جيش الاحتلال: تم تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لم تعبر الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 02:34

المتحدث باسم جيش الاحتلال: تم تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لم تعبر الحدود

منذ 1 ساعة 5 October، 2019
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