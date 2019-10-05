قطع طريق #ضهر_البيدر بالاتجاهين بسبب انقلاب واحتراق قاطرة ومقطورة محلة جسر النملية وتحويل السير باتجاه طريق طريق عام #حمانا #ترشيش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 01:00
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رويترز: السعودية فتحت اتصالا مع رئيس المجلس السياسي الاعلى عبر طرف ثالث وموافقتها على وقف الغارات يعني انتهاء الحرب
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الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان خلال لقاء في سوتشي على اهمية إستمرار محادثات استانا السياسية لحل الأزمة السورية
وزير الزراعة حسن اللقيس: سنعمد الى تسريع إجراءات تنظيم وضع المزارع ومنها سجّل المزارع والضمان الاجتماعي وقانون المزارعة
النائب السابق بطرس حرب: أوضحت للنائب العام المالي آليات عمل الوزارة وشركات الخليوي ووضعت نفسي بتصرفه لمؤازرته بالتحقيق
وزير الاعلام جمال الجراح: هناك إجراءات يجب أن يتبعها المدعي العام المالي ومستعدون للجنة تحقيق نيابية شرط أن تكون علنية
شقير: عندما تضع لجنة الاتصالات الشق السياسي جانبا أفكر بالحضور ومنعت شركة تاتش من النزول للجنة واذا أرادوا ذلك فسأفعل
الجيش اللبناني: إحالة السوري (أ.و.) للقضاء لاتصاله بأرقام "اسرائيلية" والتواصل مع أشخاص "اسرائيليين" بالأراضي المحتلة
هيئة التنسيق النقابية تؤكد عدم قبول اعادة النظر بمكتسبات الموظفين ورفع المحسومات التقاعدية والمس بالنظام التقاعدي
الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب: شراء 4 أطنان تفاح لبناني وتوزيعها على الطلاب اللبنانيين والسوريين في بعلبك الهرمل
الجزائر: تظاهرات في العاصمة مدن أخرى رفضا لانتخابات الرئاسة نهاية العام الجاري لاعتبارها محاولة لإبقاء النظام السابق
الرئيس الاميركي: لا اعلم اذا كنت سأتعاون مع الكونغرس بالتحقيق الذي بدأه الديموقراطيون بهدف عزلي وهذا يتوقف على المحامين
تركيا: اطلاق سراح النائب الكردي "سري ثريا اوندر" بعد قرار المحكمة الدستورية بأن اتهامه بالدعاية للإرهاب مخالف للقانون
اليونان وبلغاريا وقبرص تسعى الى تقديم مبادرة الى دول الاتحاد الأوروبي للتقاسم العادل لأعباء الهجرة بشأن شرق المتوسط
رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا الى ضبط تدفق المهاجرين في بحر ايجه ومراجعة الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الاوروبي
نيابة مكافحة الارهاب الفرنسية: تسلمنا التحقيق بقتل 4 عناصر شرطة طعنا بسكين في باريس بوصفه اغتيالا نفذته عصابة إرهابية
البحرية الفرنسية: انقاذ 31 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا بعد تعطّل قواربهم في بحر المانش
بريطانيا: الحكومة تدفع 1.2 مليار جنيه استرليني لمصرف ايراني اثر صدور حكم قضائي يدين العقوبات المفروضة عليه منذ الـ2009
اوكرانيا: مصرع 5 اشخاص واصابة 3 حالتهم حرجة بتحطم طائرة شحن اثناء استعدادها للهبوط بمطار لفيف أقصى غرب البلاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قطع طريق #ضهر_البيدر بالاتجاهين بسبب انقلاب واحتراق قاطرة ومقطورة محلة جسر النملية وتحويل السير باتجاه طريق طريق عام #حمانا #ترشيش
منذ 18 mins
5 October، 2019
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