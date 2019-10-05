تدهور قاطرة ومقطورة على طريق عام #ضهر_البيدر محلة #مكسة و #حركة_المرور كثيفة في المحل( التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2019 - 01:00

تدهور قاطرة ومقطورة على طريق عام #ضهر_البيدر محلة #مكسة و #حركة_المرور كثيفة في المحل( التحكم المروري)

منذ 20 mins 5 October، 2019
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